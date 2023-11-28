نقل بحري: اعتماد منصة جديدة للحجز والدفع الإلكترونيين

باشر المجمع الجزائري للنقل البحري بإصلاحات هامة، يهدف من خلالها إلى خلق ديناميكية جديدة، في هذا النشاط الحيوي.

حيث تم اعتماد منصة جديدة للحجز والدفع الإلكترونيين، مئة بالمئة جزائرية خاصة بالمؤسسة، والتي يمكن الولوج إليها عبر مختلف الوسائط، لتخفيف الضغط على الوكالات التجارية، وتمكين الزبائن من اقتناء تذاكرهم بكل أريحية.

كما قام المجمع الجزائري للنقل البحري، تحت وصاية قطاع النقل، بإنشاء شركة جديدة "كنان الجزائر" (CNAN EL DJAZAIR)، لضم المؤسستين "كنان شمال" (CNAN NORD) و "كنان متوسط" (MED CNAN) ، وذلك قصد تثمين الأسطول البحري وتوحيد قدراته.

وتم الشروع في إعادة تأهيل الأسطول المتكون من 13 سفينة، عن طريق إجراء عمليات الصيانة والتصليح اللازمتين بسواعد جزائرية متمثلة في المؤسسة الوطنية لبناء وتصليح السفن (ERENAV)، حيث تتواجد 07 سفن منها حيز الخدمة، كما ينتظر أن تدخل حيز الخدمة 06 سفن أخرى بعد تصليحها وصيانتها بين نهاية السنة الجارية والثلاثي الأول من سنة 2024، ما سيجعل الأسطول عملياتيا بكامل سفنه.