سيدي بلعباس: حجز أكثر من قنطارين من اللحوم الفاسدة

أقدمت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس على حجز أكثر من 02 قنطار من اللحوم من مختلف الأنواع كانت موجهة لغرض الاستهلاك البشري قبل أن تؤكد التحاليل عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري ما عجل باتخاذ قرار فوري يقضي بإتلافها.

وتأتي العملية على خلفية عمليات مراقبة كانت قد قادت أفراد الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بمعية عناصر من مديرية التجارة وفي حضور الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية إلى عدد من القصابات "أين تم حجز ما يعادل 209 كلغ من اللحوم المختلفة من التي سرعان ما تم إتلافها مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.