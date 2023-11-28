"الجيش الوطني ملتزم بمكافحة كل الآفات التي تهدد المنطقة"

شارك الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة أركان العملياتية المشتركة.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فقد أعرب الفريق أول السعيد شنقريحة عن تشكراته لنظرائه رؤساء الوفود المشاركة على تلبية الدعوة ويبرز الاهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية لأشغال هذه الدورة وأعمال اللجنة.

كما أشاد الفريق أول شنقريحة، بالإطار رفيع المستوى الذي توفره لجنة الأركان العملياتية المشتركة في مجال تقييم وتبادل وتوجيه الخطوات اللازمة، التي من شأنها أن تضفي على هذه الآلية الهامة مزيدا من الجودة والفعالية والنجاعة في الأداء. و

جدّد التزام الجيش الوطني الشعبي بمواصلة مكافحة كل الآفات التي تهدد المنطقة بالتنسيق مع جميع شركائه ضمن لجنة الأركان العملياتية المشتركة.