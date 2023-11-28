عيد النخلة: احتفاء بالتمور ونافذة على الاستثمار بورقلة

انطلقت اليوم الثلاثاء بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بورقلة، فعاليات المهرجان الموسوم بـ " عيد النخلة " في طبعته الأولى بمشاركة العديد من المهتمين والفاعلين في مجال تسويق التمور عبر ولايات الوطن.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة التي ستتواصل فعالياتها لثلاثة أيام، في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بعاصمة الواحات ورقلة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أجود منتجات التمور،

بالإضافة إلى عرض مختلف الحرف اليدوية والتقليدية التي تتشكل موادها الأساسية من النخيل. ويهدف " عيد النخلة " الذي أشرفت على افتتاحه السلطات المحلية، إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات التمور بأنواعها وكذا فتح أسواق للعارضين ما سيساهم في تحسين الاستثمار في هذا المجال الذي جزءا مهما من التراث المحلي.