شباب قسنطينة يعود إلى ملعب الشهيد حملاوي

أعلن شباب قسنطينة اليوم الثلاثاء عن قراره بنقل مقابلاته داخل قواعده من ملعب بن عبد المالك رمضان إلى ملعب الشهيد حملاوي، اعتبارا من الجولة الثامنة المقررة نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح النادي القسنطيني في بيان في صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، بأن الفريق سيستقبل منافسيه من الآن فصاعدا بملعب الشهيد حملاوي ابتداء من المباراة المقبلة المقررة يوم الجمعة (15:15) أمام اتحاد خنشلة".

وكان شباب قسنطينة الذي عاد الأسبوع الماضي من الجزائر العاصمة بالتعادل (0-0) أمام نادي بارادو، يستضيف منذ الموسم الفارط منافسيه بملعب بن عبد المالك الذي لم يعد يستوعب العدد الكبير لأنصار "السنافر".

عقب الجولة السابعة للرابطة الأولى, يحتل شباب قسنطينة المركز السابع في الترتيب العام رفقة جمعية الشلف واتحاد خنشلة واتحاد بسكرة بمجموع 10 نقاط لكل فريق.