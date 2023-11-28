"نجدد التأكيد على دعم الجزائر لكفاح الشعب الفلسطيني"

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكتب الرئيس تبون في رسالته، أننا نستذكر بإجلال التضحيات الجسيمة للشعب الفلسطيني ومعاناته الطويلة من المكائد والمحن التي استهدفت أرضه ووحدته ومقدساته.

واضاف الرئيس تبون: "ونتوجه بتحية إكبار إلى هذا الشعب الصامد رغم كل الانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها والمحاولات اليائسة لتصفية قضيته والإجهاز على الأسس التي يمكن أن يقوم عليها أي كل يضع حد للاحتلال وينهي مأساة الأشقاء الفلسطينيين".

وتابع "نجدد التأكيد بهذه المناسبة على دعم الجزائر الثابت لكفاح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في سبيل استرجاع كافة حقوقه غير القابلة للتصرف".