Henni annonce le stock stratégique de pomme de terre

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a affirmé, mardi à Alger, que le stock stratégique de pommes de terre qui dépasse les 130.000 tonnes, était suffisant pour préserver la stabilité des prix sur les marchés.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une séance plénière au Conseil de la nation, consacrée à l'adoption des dispositions objet de désaccord dans le texte de loi relatif aux forêts et aux richesses forestières, Henni a précisé que le stock stratégique de pommes de terre dépassait les 130.000 tonnes, et constituait un outil de régulation du marché auquel il sera recouru en cas de nécessité.

Le ministère avait décidé de déstocker des quantités supplémentaires pour faire face à l'augmentation des prix de la pomme de terre, soulignant être prêt à intervenir à nouveau pour réguler les prix.

L'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV), avait entamé le 14 novembre en cours une opération de déstockage de 30.000 tonnes de pommes de terre destinées à la consommation.

Selon la mercuriale quotidienne des prix, publiée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le prix de la pomme de terre oscillait entre 69 et 84 DA, lundi dernier, soit 76 DA en moyenne pour un (1) kilogramme.

Un mois avant, le 25 octobre dernier, le prix de la pomme de terre avait atteint 60 DA comme prix minimal pour un (1) kilogramme et 73 DA comme prix maximal, soit 66 DA en moyenne pour un (1) kilogramme, selon la même mercuriale.