Imploration de voitures: Des marques françaises et asiatiques accréditées

Le Directeur Central au ministère de l'Industrie et Président du Secrétariat Technique pour le suivi des véhicules, Mokdad Aggoun, a annoncé l'octroi d'accréditations à différentes marques françaises et asiatiques pour l'exportation de véhicules en Algérie. Aggoun a confirmé l'octroi d'accréditations à des marques renommées telles que Peugeot et Renault, visant à faciliter l'exportation de voitures vers l'Algérie.

Dans le même contexte, 13 marques de voitures européennes et asiatiques, dont la japonaise Suzuki, ont également obtenu l'accréditation pour approvisionner le marché automobile algérien.

Aggoun a souligné la vigueur de la présence des marques chinoises, attribuant cela à leur volonté d'investir en Algérie.

Il a précisé que l'importation serait temporaire en attendant une transition vers la production locale, une démarche qui s'inscrit dans une vision à plus long terme pour le développement du secteur.

Le même responsable a prévu l’importation de 180 mille et révélé que 74 accréditations ont été déjà octroyées.