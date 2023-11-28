تعليم عالي: إطلاق 3 منصات رقمية جديدة

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، ثلاثة منصات رقمية جديدة لتسهيل الاستفادة من الخدمات التي يوفرها القطاع.

بالمناسبة، أوضح الوزير كمال بداري أنّ المبادرة تندرج في إطار المخطط الرقمي للوزارة الرامي لإعادة تنظيم وتسيير المعلومة لتصل إلى المستخدم ببساطة وفعالية.

وتتعلق التطبيقات الثلاثة الجديدة، التي ستدخل حيز الخدمة بداية من اليوم، في منصة بـ"محفظة التذكرة الإلكترونية"، منصة "حافلتي" في نسختها الجديدة، بالإضافة إلى منصة "البحث"، لتضاف إلى المنصات الـ47 التي تم إطلاقها خلال الموسم الجامعي الماضي.

وتمكّن خدمة "محفظة التذكرة الالكترونية" الطالب الجامعي --حسب الوزير-- من رقمنة خدمة الإطعام التي يستفيد منها الطالب الجامعي بالمطاعم المركزية عبر امتلاكه لـ"حافظة الكترونية"، مما سيسمح من تسهيل الاستفادة من هذه الخدمة من جهة وتمكين مديريات الخدمات الجامعية من ترشيد النفقات.

وأشار الوزير إلى أنّ رقمنة خدمات الإطعام الجامعية قد بدأ العمل بها في الأحياء الجامعية منذ بداية الموسم الجامعي.

أما المنصة الرقمية الثانية، التي هي عبارة عن نسخة جديدة لتطبيق "حافلتي"، ستوفر للطالب كل المعلومات حول خطوط النقل الجامعي عبر 5855 حافلة عبر الوطن، يضيف بداري.

من جهتها، ستمكّن المنصة الثالثة المخصصة للبحث، من الربط بين الفاعلين في القطاع الاقتصادي والاجتماعي عبر توفير قاعدة بيانات للخبرات والمهارات باعتبارها واجهة لعرض مشاريع البحث والمقترحات.

وتتضمن المنصة، إشعارات، حسب اهتمامات المنشغلين، لتزويد المستخدمين بآخر المستجدات البحثية ذات الصلة بنشاطهم.