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مجتمع

الإطاحة بمزوري الأوراق النقدية

28 نوفمبر 2023 ()
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تمكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، بكل من المسيلة، سيدي بلعباس وسطيف، من ضبط 67 مليون سنتيم مزورة من العملة الوطنية، من فئتي 1000 دج و2000 دج، كانت موجهة للتداول في السوق الوطنية وتوقيف 06 أشخاص من بينهم امرأتين وحجز المعدات المستعملة في عملية التزوير.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية تقليد وحيازة أوراق نقدية ذات سعر قانوني لأجل طرحها للتداول، الشروع في عملية تزوير أوراق نقدية، حيازة وصناعة مواد وأدوات معدة لصناعة وتزوير النقود.

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