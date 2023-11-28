"سيمبا" يقدم طاقمه الجزائري .. هذا ما قاله بن شيخة

كشف المدرب الجزائري، عبد الحق بن شيخة، اليوم الثلاثاء، عن أهدافه مع ناديه الجديد سيمبا التنزاني.

وقال بين شيخة في ندوة صحفية، أعقبت حفل التقديم: "أنا سعيد جدا بالتواجد هنا، مند بداية الاتصالات مع مسؤولي النادي كنت أتطلع إلى القدوم، أكبر شيء أطلبه هو تعاون الجماهير وأعتقد أنه بذلك سننجح معًا".

وأضاف صاحب 60 عاما: "هناك الكثير الذي أعرفه، قمت بتطوير استراتيجيات من أجل العمل، سأعرف المزيد عن اللاعبين بمجرد أن أبدأ العمل، المسابقات الوطنية والدولية كلها مهمة، أنا مقاتل وسوف أقاتل حتى نصل إلى أهدافنا".

وتابع: "النجاح سيتم بناؤه بواسطة الجميع، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، لن أنظر إلى أسماء اللاعبين، لكن من يقدم أداءً جيدًا، مستوى اللاعب هو الذي سيجعلني أعتمد عليه".

في نفس السياق، انضم المدرب المساعد فريد زميتي والمحضر البدني كمال بوجنان إلى الطاقم الفني تحت قيادة بن شيخة، حيث التحق الثلاثي الجزائري يوم الاثنين بدار السلام أين تم استقباله من قبل مسؤولي النادي التنزاني، وفضل بن شيخة ضم الثنائي زميتي- بوجنان إلى طاقمه بعد أن سبق وعمل معهما باتحاد الجزائر.

وسيقود بن شيخة النادي التنزاني ابتداء من يوم السبت المقبل خلال فعاليات الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا أمام منافسه البوتسواني جوانينغ غالاكسي، وكان نادي سيمبا قد تعادل السبت الفارط أمام نادي أسيك ميموزا الايفواري (1-1) ضمن الجولة الأولى (المجموعة الثانية).

وتعاقدت إدارة نادي سيمبا مع التقني الجزائري (60 عاما) المتوج شهر جوان الفارط مع اتحاد الجزائر بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يونغ أفريكانز التنزاني قبل أن يحقق كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري بالعربية السعودية.

ويحتل نادي سيمبا المرتبة الثالثة في البطولة المحلية برصيد 19 نقطة، متأخرا بـ5 نقاط عن الرائد، يونغ أفريكانز.