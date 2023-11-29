الرائد مرشح لتعميق الفارق

ستكون الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المبرمجة يومي الجمعة والسبت في صالح رائد الترتيب، مولودية الجزائر المرشحة بقوة للفوز بميدانها أمام ضيفها نجم مقرة، بينما ستكون مهمة الوصيف نادي بارادو في غاية الصعوبة لدى مواجهته في البيض للمولودية المحلية.

الرائد مولودية العاصمة (1 - 18 ن) التي سجلت أحسن انطلاقة لها منذ لقب الموسم 2010، تستضيف نجم مقرة (4 - 11) بهدف تسجيل سادس انتصار على التوالي من أجل تدعيم مركزها في الصدارة ولم لا تعميق الفارق عن أقرب الملاحقين.

من جهته لن يتنقل النجم إلى الجزائر العاصمة في ثوب الضحية حيث سيسعى زملاء حمزة دمان إلى عرقلة مسيرة "العميد" وتأكيد حسن استعداده مثلما تؤكده مبارياته الخمس الأخيرة حيث سجل خلالها 3 انتصارات وتعادلين.

وستخوض المولودية مواجهة عن بعد مع المطارد المباشر نادي بارادو (2 - 14 ن) الذي يتنقل إلى البيض (4 - 11 ن) في مهمة محفوفة بالمخاطر، حيث يبقى المحليون بدون هزيمة خلال مبارياتهم الأربع الأخيرة.

بالمقابل سيحاول "الأكاديميون"، محو تعثرهم الأخير داخل قواعدهم أمام شباب قسنطينة الذي فرض عليهم التعادل السلبي، فهم مطالبون بالاستفاقة والعودة إلى سكة الانتصارات.

وستكون الفرصة سانحة من جهة أخرى لشبيبة الساورة (4 - 11 ن) التي حققت فوزا مثيرا على جمعية الشلف (3-2)، لتأكيد صحوتها بعد تسجيل هزيمتين وتعادل، عند استضافتها لوفاق سطيف (11 - 9 ن).

وكان الوفاق قد تعرض للهزيمة في آخر خرجة له بميدان جمعية الشلف (2-1) مما يتطلب منه تحسين مردوده العام سيما خارج قواعده، كونه لم يحصد أي نقطة في مختلف انتقالاته منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد.

أما شباب قسنطينة (7 - 10 ن) الذي سيعود إلى حديقته المفضلة بملعب الشهيد حملاوي بمناسبة استقباله لاتحاد خنشلة (7 - 10 ن) في لقاء محلي يبدو للوهلة الأولى في صالح المحليين أمام منافس يمر بفترة فراغ عمرت طويلا.

ويطمح "السنافر" إلى حصد النقاط الثلاث أملا في الصعود على المنصة الشرفية، في الوقت الذي يبقى اتحاد خنشلة في حاجة ماسة إلى وضع حد للنزيف، حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة خلال مبارياته الأربع الأخيرة، بعد بداية صاروخية (3 انتصارات متتالية).

وستلعب جمعية الشلف (7 - 10 ن) المنهزمة بصعوبة في بشار (2-3)، هذه المرة على بساط من حرير أمام الصاعد الجديد، اتحاد سوف (15 - 4 ن) الذي لم يجد بعد ضالته نتيجة سوء تأقلمه مع متطلبات قسم الأضواء.

أخيرا، ستخوض مولودية وهران (14 - 6 ن) التي سجلت فوزها الأول هذا الموسم، خلال الجولة الأخيرة أمام اتحاد خنشلة (1-0)، مباراة التأكيد أمام شبيبة القبائل (12 - 8 ن).

ويكتسي تنقل ''الكناري'' الذي لم يفز منذ ثلاث جولات، إلى الباهية أهمية قصوى حيث يسعى المدرب البرتغالي روي المايدا المعين في شهر أكتوبر والمهدد بالإقالة، إلى تحقيق الفوز والخروج من عنق الزجاجة.

وستكون الجولة الثامنة مبتورة من مباراتين : اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد ونجم بن عكنون - اتحاد الجزائر، والمؤجلتين بسبب مشاركة الشباب و الاتحاد في مرحلة المجموعات لرابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية، حيث ستجرى الجولة الثانية أيام الجمعة والسبت والأحد. (وأج)

البرنامج:

الجمعة :

مولودية البيض - نادي بارادو (15:15)

مولودية الجزائر - نجم مقرة (16:45)

شباب قسنطينة - اتحاد خنشلة (18:00)

السبت :

جمعية الشلف - اتحاد سوف (16:45)

شبيبة الساورة - وفاق سطيف (16:45)

مولودية وهران - شبيبة القبائل (18:00)

مباريات مؤجلة:

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد

نجم بن عكنون - اتحاد الجزائر

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 18 7

2 . نادي بارادو 14 7

3. شباب بلوزداد 12 6

4. نجم مقرة 11 7

--. مولودية البيض 11 7

--. شبيبة الساورة 11 7

7. جمعية الشلف 10 7

--. شباب قسنطينة 10 7

--. اتحاد خنشلة 10 7

--. اتحاد بسكرة 10 7

11. وفاق سطيف 9 6

12. شبيبة القبائل 8 7

13. اتحاد الجزائر 6 6

--. مولودية وهران 6 6

15. واد سوف 4 7

16. نجم بن عكنون 2 7.