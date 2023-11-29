مستجدات إصابة آيت نوري

كشف موقع "شوت أفريكا" أن الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، سيغيب لمدة 4 أسابيع عن الميادين بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مقابلة ناديه ولفرهامبتون ضد فولهام، الإثنين الماضي، في إطار الدوري الانجليزي.

ووفق ذات المصدر فإن هذه الإصابة لن تمنع صاحب الـ22 عاما من المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة، وهو ما يريح الناخب الوطني جمال بلماضي.

وبات آيت نوري قطعة أساسية في تشكيلة بلماضي منذ انضمامه للمنتخب الوطني شهر مارس الماضي، كما أنه بصم على انطلاقة موسم رائعة مع "الذئاب" ما جعله محل أطماع عدة أندية كبيرة في انجلترا وخارجها.

ومن المنتظر أن ينطلق تربص "الخضر" تحضيرا للحدث القاري نهاية شهر ديسمبر المقبل قبل أكثر من 15 يوما على ضربة الانطلاقة.

وكان آيت نوري قد خرج في الدقيقة 19 من مقابلة فولهام بعد احتكاك مع أحد لاعبي الخصم ما تسبب له في التواء على مستوى كاحل القدم اليسرى.

وتأتي هذه الأخبار في انتظار صدور بيان النادي الانجليزي حول طبيعة إصابة اللاعب السابق لنادي أنجيه الفرنسي.