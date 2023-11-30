أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من تراجع الإمدادات. يأتي ذلك مع استمرار حذر المستثمرين قبيل تخفيضات الإنتاج المتوقعة من مجموعة أوبك+، وفي ظل بيانات أضعف من المتوقع للمصانع الصينية تسلط الضوء على تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 2% لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي. بحلول الساعة 06:48 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، بنسبة 0.36%، لتصل إلى 83.40 دولارًا للبرميل.

وارتفعت علاوة عقود خام برنت للتحميل في الأشهر الأولى على تلك التي يجري تحميلها في 6 أشهر إلى أعلى مستوى في أسبوعين، ما يشير إلى تزايد المخاوف بشأن نقص الإمدادات على المدى الطويل. في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير 2024، بنسبة 0.44%، إلى 78.20 دولارًا.