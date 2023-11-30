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مال و أعمال

رفع التجميد عن مشروع محطة تصفية المياه لبلدية باتنة

30 نوفمبر 2023 ()
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تم رفع التجميد عن مشروع إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة لبلدية باتنة، حسبما كشف عنه اليوم الخميس والي الولاية محمد بن مالك.

ورصد لهذا المشروع الهام الذي ظل مجمدا منذ سنة 2016 مبلغا يقدر بـ 5 مليار دج حيث تدخل العملية، كما أوضح بن مالك في إطار المجهودات المبذولة من طرف الدولة من أجل التكفل بانشغالات المواطنين خاصة المتعلقة بالربط بشبكتي الماء الشروب والتطهير.

وأكد ذات المسؤول أن المشروع الذي ظل يشكل مطلبا لمدينة باتنة يكتسي أهمية كبرى من حيث حماية البيئة والمحيط ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

وتعد هذه المحطة الثانية التي استفادت منها بلدية باتنة بعد تلك التي أنجزت في سنة 1975 بطاقة تصفية المياه بحوالي 200 ألف ساكن ولم تعد منذ سنوات -حسب المختصين- تناسب النمو السكاني الذي شهدته عاصمة الولاية.

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