العاصمة: حريق في محل بحي لاكونكورد

شب صباح اليوم في حدود الساعة الحادية عشر، حريق بأحد المحلات والذي يعرف اقبالا كبيرا للزبائن في حي لاكونكورد ببلدية بئر مراد رايس.

وقد وجدت مصالح الحماية المدينة التي تدخلت لاخماد النيران، صعوبة في الوصول لعين المكان بسبب حركة المرور وعدم ملائمة المنطقة لمثل هذا النشاط التجاري.

ولم تعرف لحد الآن أسباب هذا الحريق الذي انطلقت شرارته الأولى من احد المحلات لبيع الخبز التقليدي حسب بعض الشهادات.

وقد انتقلت الشرطة العلمية بمعية أفراد الدرك والشرطة للتحقيق في هذه الحادثة التي أثارت الهلع في صفوف تلاميذ المدارس المجاورة.