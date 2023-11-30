وهران: إحباط عمليتين للإبحار السري

تمكنت شرطة وهران ممثلة في أمن دائرة عين الترك، بحر هذا الأسبوع، من إحباط عمليتين لإبحار سري من شاطئ بوسفر وشاطئ الكبير بعين الترك.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه تم خلال هاتين العمليتين، توقيف 24 شخص منهم 04 أشخاص من جنسية مغربية. وجاءت العملية الأولى، بناء عن عملية ترصد بشاطئ الكبير بعين الترك أين ضبط مصالح الشرطة 13 شخص. وكان المعنيون، على متن قارب مطاطي ذو محرك 80 حصانا بخاريا، أين تم توقيفهم في حالة تلبس للإقلاع نحو الواجهة البحرية.

أين تم توقيفهم وتحويلهم إلى المصلحة، وبعد التحريات تبين أن 4 منهم من جنسية مغربي وأفراد الشبكة الثلاثة عشر يلعبون أدوار مختلفة ضمن شبكة إجرامية منظمة بين منظم وآوي وممرر وناقل.

كما تم حجز سلاح أبيض كبير ولثام و3 هواتف نقالة ومعدات خاصة بعملية الحرقة. فيما جاءت العملية الثانية، بناء على معلومات من طرف حراس السواحل بوجود جماعة على متن قارب نصف مطاطي ذو محرك 60حصان.

وكان المعنيون، يتهيؤون للحرقة من شاطئ بوسفر أين تم توقيف 11 شخص وتحويلهم للمصلحة مع حجز مبلغ 665 أورو و25 جنيه مصرية و05 هواتف نقالة ومعدات خاصة بعملية بالحرقة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك. تم تقديمهم أمام النيابة بتهمة تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة.