سيدي بلعباس: تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المخدرات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية من حجز ما يقارب ال 50 كلغ من الكيف المعالج من خلال عملية أفضت إلى تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة مشكلة من خمسة أفراد تراوحت أعمارهم ما بين 40 و50 سنة ينشطون تحديدا بمناطق متفرقة من الجهة الغربية من الوطن.

وقد ثبت على أفراد الشبكة تورطهم في التهريب الدولي للمخدرات وبيعها مع نقلها وشحنها وتخزينها باستعمال مركبة ذات محرك، كما عثر أيضا لدى الموقوفين على 05 هواتف نقالة ذكية ومبلغ مالي مقدر ب 64500 دج.

ويأتي إجهاض المخطط الإجرامي المنتهج من قبل هذه الشبكة الإجرامية على خلفية معلومات قيمة تم توظيفها بدقة متناهية من قبل أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس بعدما تحولت ذات الولاية إلى منطقة عبور قياسا بموقعها الاستراتيجي الهام القريب من الحدود الغربية التي تبقى المصدر الرئيسي لتهريب هذا النوع من السموم.

يذكر أن أفراد العصابة قدموا أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس بعد إنجاز إجراء قضائي ضدهم واستكمال مختلف إجراءات التحقيق القانونية.