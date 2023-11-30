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أخبار الوطن

عطاف يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

30 نوفمبر 2023 ()
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استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أماني عبود، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر للمشاركة رفقة الوفد المرافق لها في أشغال الدورة الواحدة والسبعين لهذه الهيئة القضائية الافريقية، وهي الدورة التي تستضيفها بلادنا.

وحسب بيان الخارجية، فقد خصص اللقاء لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذا التحديات التي تواجهها هذه الأخيرة في تأدية مهامها والاضطلاع بالدور المنوط بها طبقاً لأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وفي هذا الصدد، أعربت أماني عبود عن شكرها العميق وتقديرها الكبير للدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر من أجل تفعيل المحكمة الإفريقية وتعزيز دورها كآلية قارية تتكفل بحماية وترقية حقوق الانسان وفق نهج شامل ومتكامل يضمن جميع الحقوق والحريات بأبعادها الفردية والجماعية.

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