"فاف": المكتب الفيدرالي يجتمع ببشار

يجتمع المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) في جلسة عادية، يومي الأربعاء 13 والخميس 14 ديسمبر المقبل في بشار.

وكان الاجتماعان الأولان تحت إشراف الرئيس الجديد وليد صادي قد انعقدا في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وستكون عدة نقاط في جدول أعمال الاجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي منها دراسة مختلف التقارير الخاصة بالرابطات, و المديرية الفنية الوطنية و مختلف اللجان التابعة للفاف.

وسيتم أيضا خلال هذا الاجتماع، دراسة برنامج تحضير الفريق الوطني تحسبا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير 2024).