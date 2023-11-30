صدور إعلان الجزائر من أجل العدالة للشعب الفلسطيني

انتهت ندوة الجزائر الدولية المخصصة لتشكيل ملف قضائي لملاحقة قادة الكيان الصهيوني أمام المحاكم التي تتبنى مبدأ الاختصاص العالمي وأيضا ـمام المحكمة الجنائية الدولية، بعدة توصيات عملية وإجرائية، في مقدمتها إبلاغ المدعي العام بجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة بفلسطين.

وأقيمت الندوة على مدار ثلاثة أيام بحضور نقباء محامين وقضاة وأساتذة مختصين في القانون الدولي الإنساني من الدول العربية والأوروبية، وشهدت عدة ورشات لتحضير إطلاق مسار قضائي ضد قادة الكيان الصهيوني، عن الجرائم التي ارتكبوها ضد المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ ومدارس ومساجد وكنائس ومستشفيات.

وألقى المختصون مداخلات حول أدلة إثبات الجرائم بطريقة قانونية، علاوة على التقارير الصحفية التي وثقت كل الجرائم.

ومن بين الأساتذة المتدخلين، المحامي الفرنسي جيل دوفير، صاحب مبادرة محامين فرنسيين لملاحقة قادة الكيان، الذي قال بـ"أننا نقترب من إصدار مذكرة ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو".