"أوبك+": الجزائر تقرر خفضا طوعيا إضافيا

قررت الجزائر القيام بخفض طوعي إضافي مقداره 51 ألف برميل يوميا, اعتبارا من الفاتح يناير 2024 وإلى غاية نهاية شهر مارس المقبل، في إطار الجهود الرامية لدعم استقرار السوق بالتنسيق مع الدول الأعضاء لمجموعة "أوبك+"، حسبما أفاد به، اليوم الخميس، بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وعليه فإن إنتاج الجزائر سينتقل إلى 908 ألف برميل يوميا، خلال الأشهر الثلاث الأولى لعام 2024، حسب البيان الذي أبرز بأنه "سيتم إعادة هذه الكميات الإضافية من التخفيض بصفة تدريجية، حسب أوضاع السوق".

ويضاف هذا الإجراء إلى الخفض الطوعي السابق، البالغ 48 ألف برميل يوميا، والذي أعلنت عنه الجزائر في أبريل 2023, والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

ويندرج هذا الخفض الطوعي الإضافي في إطار "تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها"، وفقا لذات المصدر.