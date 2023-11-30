أخبار سارة .. بن ناصر يعود

من المنتظر أن يستدعي مدرب نادي ميلان، ستيفانو بيولي، الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ضمن قائمة اللاعبين الذين سيتواجهون نادي فروسينوني، هذا السبت، في إطار الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

وكتب الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، على حسابه بمنصة "إكس": " سيتواجد إسماعيل بن ناصر في قائمة ميلان لمواجهة نهاية الأسبوع، قد عاد أخيرًا بعد إصابته الطويلة".

وأضاف: "ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيلعب دورًا ما في المباراة ولكنها أخبار ممتازة لميلان".

وبهذا يعود بن ناصر بعد غياب دام أكثر من 6 أشهر إثر إصابة في الركبة تعرض لها خلال ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد الجار إنتر ميلانو.

وتسعد هذه الأخبار الناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل أقل من شهر على انطلاق تربص "الخضر" من أجل التحضير لكأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار بداية العام المقبل، غير أنه استدعاء صاحب 25 عاما للمشاركة في الحدث القاري يبقى غير مؤكد.