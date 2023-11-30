المنتخب النسوي يضع قدما في نهائيات كأس إفريقيا

وضع المنتخب الجزائري لكرة القدم للسيدات قدما في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 (المغرب)، بعدما حقق فوزا عريضا على نظيره البوروندي بنتيجة (5-1) اليوم الخميس بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، لحساب الدور التصفوي الثاني والأخير.

وافتتح الضيوف باب التهديف عن طريق أولغا نيوموونغيري في الدقيقة (29)، فيما وقع أهداف الجزائر كل من إيناس بوطالب (32 و43 و67) ولينة بوساحة (65) وإيمان شبال في (80).

وما يجعل مهمة المنتخب الوطني شبه محسومة هو إقامة مقابلة الإياب يوم الاثنين بذات الملعب الأولمبي بالجزائر العاصمة ابتداء من (17:00).

وتأهلت التشكيلة الجزائرية إلى الدور الأخير للمنافسة في شهر سبتمبر الماضي على حساب أوغندا (2-1 ذهابا) و(1-1 إيابا).

وتعود آخر مباراة للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، إلى نسخة 2018 التي جرت بغانا، حيث أقصي في الدور الأول للمنافسة. قبلها شاركت الجزائر في أربع دورات نهائية قارية (2004 - 2006 - 2010 و2014).