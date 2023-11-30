دعوة المتعاملين الاقتصاديين التسجيل في بوابة الصفقات العمومية

وجهت المديرية العامة للميزانية دعوة اليوم للمتعاملين الاقتصاديين للتسجيل في بوابة الصفقات العمومية.

وأشارت المديرية في بيان مقتضب أن عملية التسجيل تتيح للمتعاملين للاطلاع على طلبات العروض وتحميل دفاتر الشروط

و يشار أن موقع الصفقات العمومية في الجزائر يتيح طلب العروض في الصفقات العمومية، و ابرام الصفقات العمومية،كما يسمح بالاطلاع على جميع الصفقات العمومية التي تم الإعلان عنها اليوم لا تفوت.

و تندرج هذه الخطوة ضمن مجالات تحسين الخدمة العمومية مع ما يتناسب مع متطلبات تطبيق الإدارة الالكترونية، وذلك من خلال استخدام هذه الأخيرة في تكريس وتجسيد محاولة الحكومة الجزائرية في اصلاح وتحسين الخدمة العمومية.