هكذا اوهم نصاب ضحاياه بالعاصمة

تمكنت شرطة الجزائر العاصمة، ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر الوسطى، من إلقاء القبض على نصاب، تمكن من الاحتيال على 17 ضحية أوهمهم بالحصول على سكنات، مقابل ذلك سلب منهم مبالغ مالية قدر إجمالها بحوالي 07 مليار سنتيم.

وأفاد لمصالح الأمن، أن الضحايا تقدموا إلى مصالح الشرطة، فور نشر نداء للجمهور عبر الصفحة الرسمية للفايسبوك، بعد القبض عليه.

وحسب ذات المصالح، المشتبه فيه كان محل أمرين بالقبض عن قضيتي إصدار شيك دون رصيد والتزوير في محررات بنكية، تم تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا، عن جنحة النصب وانتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا.