جديد القروض المتعثرة

تجري حاليا عملية إحصاء للقروض المتعثرة لدى البنوك الوطنية، الممنوحة للشباب في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" (أنساج سابقا)، بغرض إعادة جدولتها بتدخل من الخزينة العمومية، حسبما أفاد به وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، اليوم الخميس، الذي أكد بأن الانتهاء من العملية سيكون في 15 جانفي المقبل.

وأوضح وليد خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، برئاسة هجيرة عباس، نائب رئيس المجلس، أن الاحصاء يتم "حالة بحالة"، من طرف لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلي قطاعي اقتصاد المعرفة والمالية، بغرض تحويل المستحقات المتعثرة إلى الخزينة العمومية مقابل سندات تصدر لصالح البنوك.

وستمكن عملية التحويل المستفيدين من القروض من إعادة جدولة القروض على فترة تصل إلى 15 سنة، وهو يمثل "فرصة ثانية" للمعنيين من أجل تسوية وضعيتهم وتجنب المتابعات القضائية، يؤكد الوزير في رده عن سؤال للنائب أحمد بن عيسى (حزب جبهة التحرير الوطني) حول الإجراءات المتخذة في ملف القروض المتعثرة.

وذكر وليد في هذا الصدد بالتزام رئيس الجمهورية، المجيد تبون، بحل هذا الملف وتجنيب المعنيين بمشكل القروض المتعثرة عقوبة السجن.

وفي نفس السياق، أكد الوزير أنه تم تجميد نشاط لجنة الانتقاء على مستوى الوكالة، "في انتظار المرور نحو الصيغة الجديدة لتمويل المشاريع".

من جهة أخرى، ولدى رده على سؤال للنائب محمد هنوني (جبهة المستقبل) حول إستراتجية الوزارة للنهوض بالمؤسسات المصغرة والناشئة، أوضح وليد أن الإطلاق الرسمي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصة المقاول سيكون في شهر يناير القادم، ضمن المساعي الهادفة لخلق نظام بيئي يشجع هذا النمط من المقاولاتية.

ولفت بأن "هذه الخطوة التي تشجع على التوظيف الذاتي، ستمكن مئات الآلاف من الشباب الانخراط والعمل على خلق مؤسساتهم، بعيدا عن العراقيل الإدارية والبيروقراطية".