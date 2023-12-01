تراجع أسعار النفط رغم اتفاق "اوبك +"

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة بعد أن اتفق المنتجون في تحالف (أوبك+) على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لفيفري المقبل 14 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 80.72 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 75.84 دولار.

واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في (أوبك+)، الذين يضخون أكثر من 40 بالمائة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

ويأتي تركيز (أوبك+) على خفض الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار التي سبق أن وصلت إلى 98 دولارا في أواخر سبتمبر الماضي، فضلا عن تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 والتوقعات بوجود فائض في الإمدادات.