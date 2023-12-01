العثور على جثة الصياد المفقود بعنابة

عثر أعوان الحماية المدنية، اليوم الجمعة، على جثة الصياد المفقود في عرض البحر بعنابة، وذلك على بعد حوالي 300 متر من المنطقة الصخرية الملاس بشاطئ جنان الباي وعلى عمق حوالي 16 متر. وتم انتشاله على الساعة 12سا و51 د ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى ابن رشد، وفق بيان مصالح الحماية المدنية.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية 03 زوارق و03 سيارات إسعاف و26 عون بمختلف الرتب منهم 16 غطاس.

وتأتي هذه العملية تبعـا لعملية البحث عن 03 صيادين مفقودين في عرض البحر منذ يوم 26 نوفمبر 2023 بالمكان المسمى الصخور البحرية الملاس بشاطئ جنان الباي بلدية سرايدي.