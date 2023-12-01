تدفئة .. زيارات تفتيشية إلى المؤسسات التعليمية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، قدم فيها تعليمات حول تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان للوزارة.

وخلال أشغال هذه الندوة التي جرت أمس الخميس بحضور إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية، قدم الوزير تعليمات حول تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول مع "التشديد على وجوب المتابعة الدائمة لوضعية سير وتهيئة المؤسسات التعليمية".

وبهذه المناسبة --يضيف البيان-- شدد بلعابد على "وجوب تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية، مهما كان موقعها الجغرافي في الولاية من أجل الوقوف على توفير الشروط اللازمة لحسن تمدرس التلاميذ ومنها التدفئة، خاصة ونحن --مثلما قال-- على مشارف فصل الشتاء".

وفي ذات الصدد، أمر الوزير المفتش العام بـ"ضبط رزنامة الزيارات التفتيشية إلى المؤسسات التعليمية لتفقد مدى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بظروف التمدرس، والشروع فيها ابتداء من يوم الأحد 3 ديسمبر 2023".

وبالموازاة، ستقوم إطارات على مستوى الولايات خلال الأسبوع المقبل، بـ"زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والتأكد حضوريا من اشتغال التدفئة ومراعاة معايير السلامة والأمن، لا سيما تلك التي لم تكن مجهزة أو كانت بها أعطاب كلية أو جزئية، وكذلك للتأكد من التزام المسؤولين المحليين بالتعليمات المسداة إليهم سواء بالتجهيز أو الإصلاح والصيانة، حسب الحالة، منذ شهر مارس إلى غاية شهر أكتوبر 2023".

كما أمر الوزير مديري التربية بـ"تحيين معلومات الجهاز الدائم المنصب للتتبع الآني لتوفير التدفئة المنصب على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم، على الأرضية الرقمية، لتفعيل نظام آخر يمكن من متابعة هذه العملية بصفة آنية وبدقة متناهية".

وبخصوص العمليات البيداغوجية المرتبطة بنهاية الثلاثي الأول من هذه السنة الدراسية --حسب ذات المصدر-- أمر بلعابد بـ"السهر على الاحترام الصارم لرزنامة الاختبارات المقررة في جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، وإجراء التصحيح الجماعي مع التلاميذ بالإضافة إلى حجز العلامات على الأرضية الرقمية بعد التحقق من صحتها، وتسليم الكشوف قبل نهاية الفصل".

وفيما يتعلق بغلق السنة المالية، أكد الوزير أن "الاعتمادات المالية المرصودة والموزعة على جميع المؤسسات التعليمية والمديريات كفيلة بمعالجة النقائص وتسديد مستحقات المستخدمين قبل غلق السنة المالية"، ليشير في ختام اللقاء إلى أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية "سيصدر في الآجال التي أقرها رئيس الجمهورية قبل نهاية سنة 2023".