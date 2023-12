Les lauréats du concours des 60 meilleures photographies récompensés

Le Président-directeur général (Pdg) du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi a présidé, au siège de la direction générale du groupe, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours des 60 meilleures photographies lancé par Sonatrach dans le cadre du programme de la célébration du 60e anniversaire de sa création.

Lors de cette cérémonie organisée mardi dernier, 60 travailleurs et travailleuses issus de différentes structures du groupe, ont reçu des attestations de reconnaissance de la part des cadres dirigeants de Sonatrach, à leur tête le Pdg du groupe.

1100 travailleurs et travailleuses ont participé à ce concours avec des œuvres photographiques originales mettant en valeur la vie animale et végétale en Algérie.

Le concours, organisé au profit des travailleurs et travailleuses de Sonatrach avec ses différentes agences à travers les wilayas du pays, tend à réaffirmer l'engagement de l'entreprise à la protection de l'environnement en encourageant le comportement durable et en contribuant à la sensibilisation des travailleurs affiliés au groupe à la préservation de l'environnement à travers la promotion de la créativité artistique en milieu professionnel, ajoute la même source.