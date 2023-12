Inspection des appareils de chauffage dans les écoles

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a présidé une conférence nationale par visioconférence, au cours de laquelle il a donné des instructions pour la mise en œuvre des opérations pédagogiques et administratives liées à la fin du 1er trimestre, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Au cours de cette conférence qui s'est déroulée jeudi en présence de cadres de l'administration centrale et des directeurs de l'éducation, le ministre a donné des orientations sur la mise en œuvre des opérations pédagogiques et administratives concernant la fin du 1er trimestre, insistant sur "le suivi constant du fonctionnement et de l'aménagement des établissements éducatifs".

A cette occasion, Belaabed a mis en avant "l'impératif d'intensifier les visites sur le terrain aux établissements éducatifs, quel que soit leur emplacement géographique dans la wilaya, afin d'assurer les conditions nécessaires à la bonne scolarité des élèves, dont le chauffage, notamment avec l'approche de l'hiver".

A cet égard, le ministre a ordonné à l'inspecteur général d'"arrêter le calendrier des visites d'inspection aux établissements éducatifs pour s'assurer du respect des instructions concernant les conditions de scolarité, et de les entamer à partir du dimanche 3 décembre 2023".

En parallèle, des cadres effectueront la semaine prochaine au niveau des wilayas des "visites sur le terrain aux établissements éducatifs pour s'assurer, sur place, du bon fonctionnement des appareils de chauffage et du respect des normes de sécurité, notamment au niveau des écoles non équipées ou disposant d'appareils totalement ou partiellement défectueux".

Il est également question de "s'enquérir de la mise en œuvre des instructions données aux responsables locaux, en termes d'équipement, de réparation et d'entretien, depuis mars jusqu'à fin octobre 2023".

Le ministre a également ordonné aux directeurs de l'éducation de "mettre à jour les informations du dispositif permanent mis en place pour le suivi en temps réel de la disponibilité des appareils de chauffage dans tous les établissements éducatifs, sur la plateforme numérique, dans le souci d'activer un autre système permettant de suivre ce processus de manière instantanée et avec précision".

Concernant les opérations pédagogiques liées à la fin du premier trimestre de l'année scolaire en cours, M. Belaabed a ordonné "de veiller au strict respect du calendrier des examens prévus dans tous les établissements éducatifs publics et privés et de procéder à la correction collective avec les élèves, en plus de la saisie des notes sur la plateforme numérique, après vérification de leur exactitude, et de la remise des relevés de notes avant la fin du trimestre".

En ce qui concerne la clôture de l'exercice financier, le ministre a affirmé que "les affectations budgétaires allouées à tous les établissements éducatifs et directions sont suffisantes pour remédier aux lacunes et payer les honoraires des employés avant la clôture de l'exercice financier".

Il a par ailleurs, indiqué que le statut particulier du personnel de l'éducation nationale "sera promulgué dans les délais fixés par le président de la République, avant la fin de l'année 2023".