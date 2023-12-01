مولودية الجزائر تمتع وتعمق الفارق

تواصل مولودية الجزائر تقديم عروضها القوية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وحققت، مساء اليوم الجمعة، فوزها السابع في ثماني جولات.

وكان الضحية هذه المرة نادي نجم مقرة الذي تلقت شباكه 4 أهداف من طرف مهاجمي الفريق العاصمي، تداول على تسجيلها سفيان بايزيد في الدقيقتين 8 و37، نعيجي في الدقيقة 23 والبديل مرزوقي في الدقيقة 81.

وتمتع "الشناوة" الذين غزو ملعب 5 جويلية بنسوج كروية جميلة لزملاء بلايلي، هذا الأخير فشل في الوصول إلى الشباك لأول مرة منذ بداية الموسم غير أنه ترك بصمته في المقابلة بتمريرتين حاسمتين للمهاجم بايزيد.

ورفع ابن الباهية أرقامه في البطولة الوطنية إلى 10 أهداف و6 تمريرات حاسمة حتى الآن.

وأصبحت مولودية الجزائر برصيد 21 نقطة موسعة الفارق عن الوصيف نادي بارادو إلى سبعة نقاط كاملة بعد هزيمة هذا الأخير في البيض أمام المولودية المحلية.

في مقابلة أخرى، ارتقى شباب قسنطينة إلى المرتبة الرابعة في جدول الرتيب برصيد 13 نقطة مستفيدا من فوزه على اتحاد خنشلة بمناسبة عودته إلى ملعب الشهيد حملاوي، وذلك بنتيجة هدفين مقابل صفر سجلهما زكريا بن شاعة (د16) والقائد إبراهيم ديب (د62) من علامة الجزاء. في المقابل يواصل اتحاد خنشلة تراجعه الرهيب في الفترة الأخيرة ويبقى دون فوز للمقابلة الخامسة على التوالي.