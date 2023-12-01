شباب بلوزداد ينهزم في غانا

فشل شباب بلوزداد في العودة بنتيجة إيجابية من تنقله إلى مدينة كوماسي وانقاد إلى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نادي ميدياما الغاني، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا (المجموعة الرابعة).

وتقدم ممثل الجزائر بهدف في الدقيقة 39 بعد تنفيذ عبر الرؤوف بن غيث ضربة جزاء تحصل عليها إسحاق بوصوف بعمل فردي مميز، غير أن الزوار عدلوا النتيجة مباشرة بعد تنفيذ مخالفة في الدقيقة 45 تابعها لوموتي وأسكنها في مرمى الحارس ألكسيس قندوز.

وتحمل النادي العاصمي مجريات اللعب في الشوط الثاني نتيجة الضغط الكبير الذي فرضه المحليون، واعتمد أبناء العقيبة على الهجمات المرتدة بعد دخول البدلاء وامبا، بوراس وبلخير غير أن الشيء الذي كان يخشاه أنصار بطل الجزائر حدث في الوقت القاتل بهدف قمر الدين بعد خطأ أول من بن غيث وآخر من الدفاع الذي ترك مهاجمي المنافس دون مراقبة.

وستجري المواجهة الثانية عن المجموعة، غدا السبت، عندما يستقبل نادي يونغ أفريكانز حامل اللقب، الأهلي المصري، في العاصمة التنزانية دار السلام.