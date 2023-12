Le CRB s’incline au SC Medeama ghanéen

Le CR Belouizdad s'est incliné (2-1, mi-temps 1-1) face au SC Medeama, en match disputé vendredi soir au stade Baba Yara Sports de Kumasi (Ghana), pour le compte de la deuxième journée (Groupe D) de l'édition 2023 de la Ligue des champions africaine de football.

Le Chabab avait ouvert le score par l'intermédiaire d'Abderraouf Benghit, ayant transformé un pénalty à la 39', mais la joie des Belouizdadis a été de courte durée, puisque les Ghanéens ont égalisé moins de six minutes plus tard, grâce à l'ancien fer de lance de l'Entente de Sétif, Daniel Lomotey, auteur d'un joli coup franc direct à la 45' (1-1).

Au retour des vestiaires, le représentant algérien a tenu bon pendant pratiquement toute la deuxième mi-temps, mais il a fini par s'effondrer dans le temps additionnel, en encaissant un deuxième but à la 90'+4.

Cette deuxième réalisation ghanéenne, synonyme de victoire pour le SC Medeama, a été signée Mamudu Kamaradin, d'une belle tête croisée (2-1).

Une victoire à l'arrachée, mais qui permet aux Ghanéens de rejoindre leur adversaire du jour au classement général avec trois points, en attendant le déroulement de l'autre match de ce groupe, entre les Young Africans de Tanzanie (4es/zéro point) et leurs homologues égyptiens d'Al-Ahly (1ers/3 pts), prévu samedi après-midi, à partir de 15h00.

Lors de la troisième journée, prévue les 8-9 décembre courant, le CRB se déplacera au Caire pour affronter Al-Ahly vendredi, alors que le Medeama SC (Ghana) accueillera les Young Africans de Tanzanie.