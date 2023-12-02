العاصمة: رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية وفتح 15 ألف منصب شغل

باشر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون ، اليوم السبت زيارته لمقر ولاية الجزائر العاصمة.

وأوضح بيان الوزارة، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل حول واقع الاستثمار ومدى وفرة العقار الاقتصادي بالولاية، حيث تطرق مدير الصناعة إلى وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لولاية الجزائر.

وتضمن العرض، وضعية العقار الصناعي حيث تحتوي الولاية على 3 مناطق صناعية بمساحة تقدر ب 1428 هكتار تضم 673 مؤسسة ناشطة و25 منطقة نشاط بمساحة 139 هكتار.

كما سطرت الولاية برنامجا لإنجاز أربع مناطق مصغرة لفائدة مشاريع مخصصة للشباب.

وحسب ذات البيان، فقد تم معاينة 61 مشروعا على مستوى الولاية، وذلك فيما يخص تطهير واسترجاع العقار فقد يلغ عدد القطع التي تم استرجاعها خلال سنة 2022 ،51 قطعة .

واستمع الوزير إلى عرض حول رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الذي مكن من تسوية 167 مشروعا مع فتح 15 ألف منصب شغل بالإضافة إلى تحويل رخص الاستغلال الاستثنائية إلى رخص نهائية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.