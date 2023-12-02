لعقاب يشرف على افتتاح ندوة فكرية حول "الإعلام والتحديات الراهنة"

استحداث شهادتين تقديريتين لفائدة المؤسسات الإعلامية والإعلاميين

أعلن وزير الاتصال، محمد لعقاب اليوم السبت، عن استحداث شهادتين تقديريتين، موجهتين للمؤسسات الإعلامية والصحفيين المتميزين، تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للصحافة.

وكشف وزير الاتصال، خلال افتتاحه لأشغال ندوة فكرية حول "الإعلام والتحديات الراهنة"، المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة بالمركز الدولي للمؤتمرات ''عبد اللطيف رحال''، عن استحداث شهادة تقديرية "للريادة الإعلامية" تخصص للمؤسسات الإعلامية، و"شهادة التميز الإعلامي" تخص الصحفيين الذين تميزت أعمالهم.

وأكد وزير الاتصال على أن رئيس الجمهورية سيسعى جاهدا خلال السنة المتبقية من عهدته الانتخابية لتحقيق مكاسب أخرى لفائدة قطاع الإعلام على غرار الجزائر "ميديا سيتي " .

وأوضح لعقاب أن هذه السنة هي المرة الأولى التي يتم احياء فيها ذكرى اليوم الوطني للصحافة الجزائرية، عرفانا وتقديرا لها نظير التضحيات الجليلة التي قدمها الإعلاميون الجزائريون على مر التاريخ مشيرا إلى أن في وقت سابق كانت تقتصر هذه المناسبة على جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وأشار المتحدث إلى أن الندوة التي نظمتها وزارة الاتصال اليوم تتزامن مع التحولات الجيوسياسية في العالم وعلى رأسها النقلة النوعية في القضية الفلسطينية والاعتداء الهمجي الصهيوني على قطاع غزة والذي أفرز تعاطيا غير مهني وغير أخلاقي للإعلام الغربي. وأضاف لعقاب أن احتفالية هذه السنة تزامنت مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لذلك قررت الوزارة تكريم الصحفيين من هذه الفئة.

وفي الأخير ترحم وزير الاتصال على أرواح الصحفيين الفلسطينيين الذين ارتقوا شهداء جراء الاحتلال الصهيوني الجبان .