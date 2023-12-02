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تمديد فترة الترشحات لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية

2 ديسمبر 2023 ()
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أعلنت المحافظة السامية للأمازيغية عن تمديد فترة الترشحات لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الرابعة من 01 إلى 07 ديسمبر 2023 كأخر أجل لاستقبال الأعمال المشاركة.

وعليه، سوف يتم غلق المنصة الرقمية الخاصة بتقديم الترشحات يوم الخميس 07 ديسمبر 2023 على الساعة صفر ليبدأ الشروع في عملية تقييم كل الأعمال الواردة من قبل لجنة التحكيم وفق المحاور الأربعة للجائزة: الأدب والترجمة إلى الأمازيغية. الدراسات اللسانية للغة الأمازيغية بكل تنوعاتها. التراث الأمازيغي اللامادي. الأبحاث التكنولوجية

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