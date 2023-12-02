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الخارجية تفند أخبارا كاذبة بشأن مالي

2 ديسمبر 2023 ()
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فندت المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية، اليوم السبت، الأخبار المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مالي المنسوبة للوزارة من خلال بيان زائف.
وجاء في بيان المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق أن "الأخبار المتداولة بشأن مالي والمنسوبة، اليوم، عبر شبكات التواصل الاجتماعي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، من خلال بيان زائف باسمها، هي أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة ولا تعدو عن كونها مجرد تلاعب".
وأضاف المصدر ذاته أن "هذا التفنيد جاء ليندد بهذا التجاوز وليعلم بأن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لا تتواصل أبدا عبر الفيسبوك أو أي شبكة تواصل اجتماعي أخرى، لدى أدائها لمهمتها الإعلامية".

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