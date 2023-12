Laagab préside l'ouverture d'une conférence sur "l'Information et les défis actuels"

Organisée au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC) à Alger, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la conférence sera ponctuée de plusieurs interventions et ateliers sur "la presse écrite et la problématique de l'impression", "la presse électronique : défis et enjeux", "le rôle des autorités de régulation dans la promotion du journalisme", "la déontologie" et "la liberté de la presse".

Prennent part à cette conférence, des cadres supérieurs de l'Etat, des personnalités nationales, des membres du Gouvernement, ainsi que des représentants de plusieurs secteurs ministériels et instances officielles.

Des personnalités arabes et africaines participent également à cet événement, de même que l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, et des représentants du Parlement, de la société civile et des établissements médiatiques.