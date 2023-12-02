الرابطة الثانية (وسط-شرق): أولمبي آقبو يعتلي الصدارة

أجريت، اليوم السبا، مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، مجموعة وسط-شرق، والتي أسفرت عن اعتلاء أولمبي آقبو للصدارة.
النتائج كاملة والترتيب:
مولودية باتنة - شباب باتنة 0-0
اتحاد الحراش - اتحاد عنابة 2-0
جمعية عين مليلة - جمعية الخروب 1-1
شباب برج منايل - أولمبي المقرن 2-0
مولودية قسنطينة - وفاق سور الغزلان 2-1
مولودية العلمة - اتحاد خميس الخشنة 1-0
نجم التلاغمة - هلال شلغوم العيد 2-1
اتحاد ورقلة - أولمبي آقبو 0-1
الترتيب نقاط لعب
1. أولمبي أقبو 16 7
2. اتحاد خميس الخشنة 14 7
--. مولودية باتنة 14 7
4. شباب باتنة 13 7
--. شباب برج منايل 13 7
6. نجم التلاغمة 11 6
--. مولودية قسنطينة 11 7
8. هلال شلغوم العيد 10 7
9. اتحاد ورقلة 8 7
--. مولودية العلمة 8 7
11. وفاق سور الغزلان 6 7
--. جمعية الخروب 6 7
13. أولمبي المقرن 5 7
--. اتحاد الحراش 5 7
15. جمعية عين مليلة 3 6
--. اتحاد عنابة 3 7.