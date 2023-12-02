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رياضة

الرابطة الثانية (وسط-شرق): أولمبي آقبو يعتلي الصدارة

2 ديسمبر 2023 ()
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أجريت، اليوم السبا، مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، مجموعة وسط-شرق، والتي أسفرت عن اعتلاء أولمبي آقبو للصدارة.

النتائج كاملة والترتيب:

مولودية باتنة - شباب باتنة                        0-0

اتحاد الحراش - اتحاد عنابة                        2-0

جمعية عين مليلة - جمعية الخروب               1-1

شباب برج منايل - أولمبي المقرن                2-0

مولودية قسنطينة - وفاق سور الغزلان           2-1

مولودية العلمة - اتحاد خميس الخشنة            1-0

نجم التلاغمة - هلال شلغوم العيد                  2-1

اتحاد ورقلة - أولمبي آقبو                        0-1

 

الترتيب                            نقاط    لعب

 

1. أولمبي أقبو               16  7

2. اتحاد خميس الخشنة     14  7

--. مولودية باتنة             14  7

4. شباب باتنة                13   7

--. شباب برج منايل        13    7

6. نجم التلاغمة              11   6

--. مولودية قسنطينة         11   7 

8. هلال شلغوم العيد        10   7 

9. اتحاد ورقلة               8     7

--. مولودية العلمة            8   7  

11. وفاق سور الغزلان     6   7

--. جمعية الخروب           6   7

13. أولمبي  المقرن          5  7

--. اتحاد الحراش             5   7

15. جمعية عين مليلة        3   6

--. اتحاد عنابة              3   7.

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