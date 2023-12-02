الرابطة الثانية (وسط-شرق): أولمبي آقبو يعتلي الصدارة

أجريت، اليوم السبا، مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، مجموعة وسط-شرق، والتي أسفرت عن اعتلاء أولمبي آقبو للصدارة.

النتائج كاملة والترتيب:

مولودية باتنة - شباب باتنة 0-0

اتحاد الحراش - اتحاد عنابة 2-0

جمعية عين مليلة - جمعية الخروب 1-1

شباب برج منايل - أولمبي المقرن 2-0

مولودية قسنطينة - وفاق سور الغزلان 2-1

مولودية العلمة - اتحاد خميس الخشنة 1-0

نجم التلاغمة - هلال شلغوم العيد 2-1

اتحاد ورقلة - أولمبي آقبو 0-1

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي أقبو 16 7

2. اتحاد خميس الخشنة 14 7

--. مولودية باتنة 14 7

4. شباب باتنة 13 7

--. شباب برج منايل 13 7

6. نجم التلاغمة 11 6

--. مولودية قسنطينة 11 7

8. هلال شلغوم العيد 10 7

9. اتحاد ورقلة 8 7

--. مولودية العلمة 8 7

11. وفاق سور الغزلان 6 7

--. جمعية الخروب 6 7

13. أولمبي المقرن 5 7

--. اتحاد الحراش 5 7

15. جمعية عين مليلة 3 6

--. اتحاد عنابة 3 7.