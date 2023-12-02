"الأرندي" يدعو لمراجعة قانون الأحزاب

دعا التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون الأحزاب من أجل تكييفه مع أحكام دستور 2020.

وشدد الحزب في بيان أعقب الاجتماع الدوري لمكتبه الوطني على ضرورة تعزيز دور الأحزاب في الساحة السياسية الوطنية تماشيا مع الإصلاحات السياسية التي شهدتها الجزائر في السنوات الثلاثة الأخيرة.

كما دعا الحزب المسئولين على الشأن العام لإرساء حوكمة محلية فعلية بإشراك كافة الفاعلين وإلى التحرر من التردد والتحلي بروح المبادرة والمسؤولية لمعالجة مشكلات التنمية بمختلف أبعادها.

وأشاد "الأرندي" بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة والتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الحكومة للتكفل بانشغالات المواطنين ومواصلة دعم الدولة للفئات الهشة بهدف حماية القدرة الشرائية.

ولم يفوت الحزب الفرصة لشجب الصمت الدولي إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ببشاعة الإرهاب الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، داعيا أحرار العالم إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي.