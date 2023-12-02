غليزان: قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة بمناطق الظل

مبادرة تضامنية تستحق التنويه، والإشادة قامت بها إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي أمحمد بن علي في غليزان، أين جهزت قافلة طبية تضم عدة تخصصات إلى دواري أولاد زكري وسيدي عثمان ببلدية مديونة، ومناطق ظل ببلدية بني زنطيس، لإجراء فحوصات طبية على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة سيما الفقراء العاجزين عن التوجه إلى العيادات، وهذا لتقريب الصحة من ساكنة مناطق الظل كما جاء على لسان مديرة المؤسسة السيدة خديجة غرباوي، التي كشفت لـ"الخبر" أن قوافل أخرى ستجوب العديد من دواوير مناطق الظل عبر بلديات دائرتي سيدي أمحمد بن علي ومازونة، وأنها تثني على المشاركين في هذه القافلة التضامنية.