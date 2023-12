Le RND appelle à la révision de la loi relative aux partis politiques

Le Rassemblement National Démocratique RND a appelé ce samedi à la révision de la loi relative aux partis politiques afin qu’elle soit conforme aux dispositions de la constitution de 2020.

Dans un communiqué qu’il a rendu suite à la réunion périodique de son bureau politique, le RND a appelé à la nécessité de renforcer le rôle des partis sur la scène politique nationale afin qu’il reflète les réformes politiques enregistrées en Algérie au cours des trois dernières années.

Le parti a, notamment, appelé les responsables du pays à instaurer une gouvernance locale efficace en associant les acteurs politiques et en ayant l’esprit d’initiative et de responsabilité permettant de résoudre les différents problèmes de développement.

Pour ce qui est du pouvoir d’achat, le RND a fait éloge aux dernières mesures prises par l’Etat et aux instructions données au gouvernement par président de la République Abdelmadjid Tebboune, portant la prise en charge les préoccupations des citoyens et le renforcement du soutien de l’Etat aux catégories fragiles de la société.

Enfin et sur le plan international, le RND n’a pas manqué de dénoncer le silence international par rapport aux crimes contre l’humanité perpétrés par l’entité sioniste à l’encontre du peuple palestinien. Tout en appelant les hommes libres du monde à arrêter l’agression israélienne.