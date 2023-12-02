توقيف مزور يبيع وثائق إدارية بمبالغ خيالية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببئر خادم، من إلقاء القبض على شخص بالغ من العمر 36 سنة، يقوم بتزوير وثائق إدارية وترويجها على مستوى بلدية بئر خادم والبلديات المجاورة لها.

وأوضح بيان لذات المصالح الأمنية أن الشخص الموقوف يقوم بتزوير الوثائق من أجل تسهيل الحصول على تأشيرات لدخول الدول الأوروبية للأشخاص مقابل مبالغ مالية خيالية.

وقام أفراد الفرقة بتتبع كامل تحركاته ومراقبته ثم ترصده متلبسا بالجرم، وبعد توقيفه على متن مركبة وتفتيشه، عُثر بحوزته على ملفات ووثائق صادرة من مختلف الشركات والمؤسسات وطنية وخاصة، مثل شهادة كشف الراتب، شهادة الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال، شهادة كشف الراتب لبنوك مختلفة وغيرها من الأوراق، والتي اتضح فيما بعد بأنها مزورة، كما أن الملف هو لفائدة أحد الأشخاص قصد تسهيل الحصول على التأشيرة للتوجه نحو أوروبا مقابل مبلغ مالي مقدر بـ1200000 دينار جزائري، حسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان أنه سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بعد استكمال كامل الإجراءات.