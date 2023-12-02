"الشلفاوة" يعمقون جراح "السوافة" و"الكناري" يستفيق

ارتقى أولمبي الشلف إلى المركز الرابع في ترتيب الرابطة المحترفة الأولى إثر تحقيقه للفوز على حساب الصاعد الجديد، الاتحاد السوفي، اليوم السبت على ملعب محمد بومزراق، في إطار الجولة الثامنة.

وسجل هدفا المواجهة لصالح "الجوارح" توفيق عدادي (د 29) وإديون موهيتسيوا (د53)، ليرفع المحليون رصيدهم إلى النقطة 13 ويتقاسمون المركز الرابع مع شباب قسنطينة، في حين تتواصل معاناة "السوافة" الذين سجلوا سادس هزيمة في الموسم ما جعلهم يقبعون في المركز قبل الأخير برصد 4 نقاط.

في مقابلة أخرى انطلقت في نفس التوقيت (16:45)، افترق المضيف شبيبة الساورة والضيف وفاق سطيف على نتيجة التعادل السلبي. وتعتبر هذه النقطة الأولى للنادي السطايفي خارج القواعد منذ بداية الموسم، فيما تعثر البشاريون للمرة الثانية على أرضية ميدانهم.

ويتمركز أبناء الساورة في المركز السابع برصيد 12 نقطة أما المنافس فيحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط ناقص مواجهة تجمعه مع شباب بلوزداد لاحقا.

واحتضن ملعب الشهيد زبانة قمة العريقين، مولودية وهران وشبيبة القبائل، اللذان يعرفان عدة مشاكل أثرت على نتائجهما الفنية في بداية الموسم.

وبعد شوط أول ممل انتهى على نتيجة سلبية شهد النصف الثاني إثارة وأهداف من الجانبين، كان السبق لشبيبة القبائل عن طريق بوعالية (د 60)، وسريعا أضاف بركان الثاني (د62) قبل أن يعيد نعماني الأمل للمحليين بعدما قلص الفارق في الدقيقة 77 غير أن البديل قتال استغل خطأ دفاعيا من المنافس للحصول على ضربة جزاء في الوقت القاتل، تولى تنفيذها بنجاح مواقي.

ويعتبر هذا الفوز الأول للمدرب الجديد لـ"الكناري"، البرتغالي ألميدا، بعد 3 تعثرات متتالية، ليرتقي الفريق القبائلي إلى المرتبة الثامنة برصيد 11 نقطة، أما "الحمراوة" فقد سجلوا أول هزيمة داخل الديار ويبقون في المركز 14 برصيد 6 نقاط.