براهيمي يواصل التوهج

قاد المهاجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي، فريقه نادي الغرافة لاستعادة صدارة البطولة القطرية لكرة القدم، ولو مؤقتا، بعد تعادله مع فريق الوكرة (1-1) في قمة مواجهات الجولة العاشرة من "دوري نجوم إكسبو"، كما عزز صدارته لقائمة أحسن الهدافين برصيد 13 إصابة.

وبادر الوكرة بالتسجيل أولا عن طريق الأنغولي جيلسون دالا في الدقيقة (30)، قبل أن ينجح قائد الغرافة ياسين براهيمي في تعديل الكفة لأصحاب الضيافة عند الدقيقة (67).

وعلى ضوء هذه النتيجة صعد نادي الغرافة للمركز الأول من جديد رافعا رصيده إلى (23) نقطة، بصفة مؤقتة، متقدما بفارق خطوة وحيدة عن الوصيف نادي السد (22 ن / مباراتان متأخرتان)، بينما حافظ نادي الوكرة على مركزه الثالث برصيد (18) نقطة.

وكما جرت عليه العادة منذ انطلاق الموسم الحالي أكد براهيمي (33 سنة)، علو كعبه حيث نصب نفسه نجما فوق العادة لفريق الغرافة، بدليل تحصله على جائزة أفضل لاعب في المباراة خلال عدة مناسبات، بجانب تعزيز ريادته لترتيب الهدافين برصيد (13) هدفا وبفارق 3 أهداف عن أقرب الملاحقين (أكرم عفيف نادي السد/ 10 أهداف).

وبالإضافة إلى النجم السابق لنادي بورتو البرتغالي، يضم جدول ترتيب هدافي البطولة القطرية، المهاجم الجزائري لنادي الوكرة، محمد بن يطو، الذي يحتل الصف السادس بمجموع 6 أهداف. بالإضافة إلى المهاجمين السابقين لـ"الخضر" تحت قيادة الناخب الوطني جمال بلماضي، أندي ديلور (أم صلال) وفريد بولاية (الغرافة) باحتلالهما الصف الـ11، بمجموع 5 أهداف لكل منهما.

من جانبه يتأخر المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، -وعلى غير العادة- في جودل ترتيب الهدافين بواقع هدفين فقط، منذ انطلاق هذا الموسم، وذلك باعتباره ثاني أحسن هداف في تاريخ البطولة القطرية (171 هدفا)، وكذا الهداف التاريخي لفريقه السد بأزيد من 200 هدف سجلهم بقميص "الزعيم" منذ التحاقه بصفوفه عام 2015.