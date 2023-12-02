مقابلة الرائد والوصيف لن تجرى بملعب 5 جويلية

رفض ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف طلب نادي بارادو استقبال الرائد مولودية الجزائر في إطار الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى بملعب 5 جويلية.

وأكدت إدارة نادي بارادو أنها فضلت الاستقبال بملعب 5 جويلية من أجل إجراء المواجهة في ظروف حسنة، خاصة أن جماهير غفيرة متوقع حضورها، إلا أن طلبها الذي قدمته قبل أسبوع قوبل بالرفض.

ووفق نص الرد الذي نشر في الصفحة الرسمية لنادي بارادو على "الفايسبوك"، برر ديوان المركب الأولمبي قرراه بكثافة المقابلات المبرمجة على الأرضية، وضرورة إخضاعها للراحة، علما أن الملعب سيحتضن هذا الإثنين مقابلة المنتخب الوطني النسوي في تصفيات كاس إفريقيا ثم مقابلة اتحاد الجزائر في كأس "الكاف" يوم الأحد 10 ديسمبر.

ومن المنتظر أن تقام المقابلة بين الرائد ووصيفه على ملعب الدار البيضاء بالعاصمة، الذي يستقبل فيه نادي بارادو منافسيه منذ بداية الموسم.

وبعد إجراء مقابلات الجولة السابعة نهاية هذا الأسبوع، تتصدر مولودية الجزائر جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يتقاسم نادي بارادو المرتبة الثانية مع مولودية البيض برصيد 14 نقطة لكل منهما.

ومنذ إعادة افتتاحه شهر نوفمبر الفارط، تستقبل ثلاثة أندية عاصمية في الملعب التاريخي، سواء محليا أو قاريا، هي مولودية الجزائر، شباب بلوزداد واتحاد الجزائر.