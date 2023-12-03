رئيس الجمهورية يقر تدابير لفائدة قطاع الإعلام

أشرف رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، على مراسم تسليم الجائزة التاسعة للصحفي المحترف وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" غربي العاصمة.

وفي كلمة لرئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، قرأها بالنيابة عنه وزير الاتصال محمد لعقاب، أنه تم اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الإعلام كشكل من أشكال الدعم لوسائل الإعلام الوطني .

حيث ، تم تخفيض تكلفة خط وكالة الأنباء الجزائرية لفائدة الإعلام الوطني، كما تضمنت كلمة الرئيس، قرار تخفيض قيمة الرسوم على القيمة المضافة، التي سيتم تحديدها في قانون المالية التكميلي، تخفيض سعر تكلفة إيواء المواقع الالكترونية لدى الاتصالات الجزائر بنسب تتراوح بين 33 و36 بالمئة،مع زيادة طاقتها .

و سيتم تخفيض سعر الإيجار للمؤسسات الإعلامية في دار الصحافة.

كما شملت التدابير الجديدة قسم الرياضة، حيث تم إطلاق تسمية المراكز الصحفية بالملاعب بأسماء الصحفيين الرياضيين كما سيتم تخفيض أسعار التذاكر عبر الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة الصحفيين الرياضيين لتغطية المنافسات الإفريقية.

وتم تكليف وزير الاتصال ومديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بإعداد دراسة لإعادة إطلاق صندوق دعم الصحافة، وإعداد تصور لتنظيم سوق الإشهار وإيجاد حل نهائي للسكنات الأمنية بسيدي فرج .