وكالة "عدل" توجه إعذارا

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إعذار أول لشركة "بزالة الهاشمي" الكائن مقرها الإجتماعي بحي ولاد عوف في باتنة.

ويتعلق الأمر بصاحب الصفقة رقم 13/23 المؤرخة في تاريخ04/04 /2023 المتعلقة بإنجاز 65 مسكن صيغة بيع بالإيجار بجميع هياكل الدولة مع محلات ذات الطابع التجاري والمهني ومسكن البواب، بالإضافة إلى أشغال الطرقات والشبكات المختلفة "شبكة ثلاثية داخلية" المتواجدة ببلدية بسكرة، في ولاية بسكرة.

وجاء هذا الإعذار بمقتضى للأمر بالخدمة رقم 01 المبلغ للشركة بتاريخ 04/04/2023 المتعلق بإستلام نسخة من الصفقة و بداية الأشغال، ونظرا للعديد من التقارير اليومية الصادرة من طرف رئيس المشروع الذي يطلب من خلالها للمؤسسة المعنية القيام بتدعيم الورشة بالإمكانيات البشرية والمادية.

بالإضافة الى مختلف التعهدات غير الملتزم بها من طرف المؤسسة، إتجاه المديرية العامة للوكالة الوطنية للتحسين السكن وتطويره، والمديرية الجهوية لوكالة عدل قسنطينة من أجل التسليم المبرمج في شهر نوفمبر 2023

وعليه فإنه تقرر توجيه إعذار أول لشركة "بزالة الهاشمي" ويلزمها بإتخاذ الخطوات الازمة لتسريع وتيرة تقدم الأشغال موضوع الصفقة وتدعيم الورشة بالموارد البشرية والمادية، وتطبيق نظام المناوبة 8*3 كحد أدنى.

وفي حالة عدم إمتثال الشركة لتعليمات هذا الإعذار في أجل أقصاه 8 ايام من تاريخ أول نشر في الجريدة الوطنية فإن الوكالة مضطرة لإتخاذ جميع الإجراءات القسرية و ذلك طبقا للنظام المعمول به.